Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

Lavori notturni ad un elettrodotto lungo l’autostrada A19 Palermo Catania: nei prossimi giorni aprirà il cantiere e chiuderà del tutto parte della carreggiata, prevista quindi l’uscita obbligatoria dall’autostrada.

Ecco quando

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio prossimi, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le 6 del mattino, l’autostrada A19 Palermo Catania sarà chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Buonfornello e Agglomerato Industriale. Il provvedimento è necessario per consentire a E-distribuzione di eseguire i lavori di sostituzione di un elettrodotto di media tensione.

L’impianto

L’impianto attraversa entrambe le carreggiate autostradali in corrispondenza del chilometro 38. Durante la chiusura, il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.

Altri lavori nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi ci sono stati interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 Palermo Catania e la nuova sede della statale 640 “Strada degli Scrittori”. Fino allo scorso venerdì 15 aprile, in fascia oraria diurna compresa tra le ore 7 e le ore 19, è rimasta chiusa la rampa di svincolo normalmente utilizzata per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento, Caltanissetta, Gela.

Il ritorno dei cantieri

Dai primi di aprile sono tornati i cantieri notturni lungo la A19, nei pressi del nuovo svincolo d’innesto sulla strada statale 640. Si tratta di una prosecuzione degli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la nuova sede della statale 640 “Strada degli Scrittori”. Nelle notti comprese tra lunedì 4 e venerdì 8 aprile, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, è stato necessario chiudere al traffico la rampa dello svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla statale e diretti a Palermo.