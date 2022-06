Le 253 sezioni elettorali ed i seggi speciali del Comune si sono regolarmente costituiti stamani con i rispettivi presidenti e scrutatori per le Consultazioni Amministrative e Referendarie 2022. Sono anche iniziate le operazioni di voto che proseguiranno oggi, domenica 12, sino alle ore 23.

Per le Elezioni Amministrative e il Referendum Montemare risultano iscritti a votare 192 mila 072 elettori, di cui 90.982 uomini e 101.090 donne; per i cinque Referendum nazionali invece gli elettori sono 179 mila 508, di cui 84.429 uomini e 95.079 donne. I rilevamenti delle percentuali dei votanti saranno effettuati oggi, alle ore 12, alle 19 ed alle 23, in coincidenza con la chiusura dei seggi, cui seguirà lo scrutinio dei cinque Referendum nazionali.

Dopo la sospensione, le operazioni di scrutinio riprenderanno alle ore 14 di domani, lunedì 13, relativamente, nell’ordine, all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dei Presidenti di Circoscrizione e dei Consigli Circoscrizionali, per poi completare con lo scrutinio del Referendum Montemare.