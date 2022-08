Articolo…, tratto da… www.tgcom24.mediaset.it!

Le chances di un accordo fra Azione e Pd sulle alleanze per le elezioni del 25 settembre si giocano in un faccia a faccia alla Camera: l’incontro tra Calenda e Letta, a cui parteciperà anche Della Vedova di +Europa, è in programma alle 11. Calenda mantiene i suoi veti, il segretario dem continua a rifiutare i paletti riaffermando però la “volontà di un’intesa”.

Secondo la Bonino un accordo “è ancora possibile”. Intanto Renzi va all’attacco: “La sinistra vuole perdere”. Tra Meloni e Salvini è gara sulle priorità del programma: la Lega punta sulle tasse, mentre Fdi non transige sulle riforme.