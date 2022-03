A DIRLO IN UN COMUNICATO DIFFUSO NELLE SCORSE ORE, E' STATO NINO MINARDO, IL SEGRETARIO DELLA LEGA IN SICILIA, PARLANDO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI MESSINA DI MAURIZIO CROCE, PROPOSTA DAI COMPONENTI DI 5 LISTE DELLO SCHIERAMENTO DI CENTRODESTRA

“Le fughe in avanti, oltre a bruciare i nomi che si propongono, rischiano di minare la credibilità della coalizione”. Questo è il parere espresso in un comunicato delle scorse ore, diffuso da Nino Minardo il segretario della Lega in Sicilia, a proposito della candidatura nello schieramento del quale fa parte… di Maurizio Croce avanzata ieri da parte dei componenti di 5 liste.

Minardo ha concluso così: “il centrodestra non deve prestare il fianco a metodi dannosi…, ma il faro è la sua unità. C’è un tavolo, ci si confronta e si fa sintesi. Il resto è cabaret”.