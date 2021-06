“Le paludi della morte”…, questa sera sarà proposto in programmazione alle ore 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) dopo Criminal Minds

Appuntamento con il thriller su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) che martedì 29 giugno, alle 21.20 proporrà “Le paludi della morte”, diretto dalla figlia d’arte Ami Canaan Mann e ispirato a fatti realmente accaduti. Un detective della Omicidi di Texas City viene affiancato da un giovane collega di New York per indagare sul ritrovamento del corpo di una ragazza nella zona paludosa nota come Killing Fields, teatro di frequenti ritrovamenti di cadaveri.

Ambientato in Louisiana, tra New Orleans e Shreveport, Le paludi della morte vanta come sceneggiatore l’ex agente della DEA Donald F. Ferrarone ed è stato presentato in concorso alla 68ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.