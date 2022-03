In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.365.407 (+14.561). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 230.705 (+2.943) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.327 (60 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.261 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.607 (25.372 guariti, 235 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 15.767 (89 in reparto, 4 in terapia intensiva, 15.674 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.796 (34.876 guariti, 920 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 3.646 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.621 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.653 (19.467 guariti, 186 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11.545 (108 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11.432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 84.862 (84.217 guariti, 645 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.500 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.491 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.145 (14.992 guariti, 153 deceduti);

– l’Asp di Cosenza comunica 913 nuovi soggetti positivi di cui 9 fuori Regione. Inoltre, precisa che oggi si registrano 914 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 913 unità e non 914 in quanto è stato eliminato un caso risultato doppio.