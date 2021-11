In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.301.091 (+1.163). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 87.608 (+56) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 102 (8 in reparto, 2 in terapia intensiva, 92 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.485 (11.327 guariti, 158 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.257 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.225 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.971 (26.314 guariti, 657 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 242 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.388 (8.273 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 956 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 908 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.850 (29.441 guariti, 409 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 428 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.533 (6.430 guariti, 103 deceduti);

– l’Asp di Reggio Calabria comunica 48 nuovi soggetti positivi di cui 1 Fuori Regione.

Si riporta che nella giornata di ieri sono stati comunicati, per mero errore materiale, n. 229 soggetti in isolamento domiciliare nell’Asp di Crotone al posto di n. 231.