Le piccole e medie imprese siciliane del settore turistico potranno partecipare a due workshop in programma il prossimo autunno in Giappone e in Corea del Sud su iniziativa della Regione Siciliana.

L’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha pubblicato, infatti, l’avviso per raccogliere le richieste di adesione da parte delle imprese per gli eventi del 31 ottobre a Tokyo e del 2 novembre a Seoul. Le manifestazioni sono state individuate dall’Enit, l’Agenzia nazionale del turismo.

I workshop rappresentano un completamento della fiera Tourism Expo Japan (Tej) 2023, prevista dal 26 al 29 ottobre ad Osaka, per la quale l’assessorato metterà a disposizione delle aziende selezionate eventuali postazioni ancora disponibili. Gli eventi di Tokyo e Seoul permetteranno alle imprese, anche in forma aggregata e individuate su base territoriale, di promuovere l’offerta turistica dell’Isola allacciando rapporti commerciali con i tour operator.

«Le fiere internazionali rappresentano delle occasioni fondamentali per la promozione del brand Sicilia – dichiara l’assessore regionale Elvira Amata –. Il governo Schifani intende continuare a incentivare la partecipazione a questi eventi per rafforzare la competitività e il posizionamento degli operatori siciliani nel mercato internazionale».

Le domande potranno essere presentate entro il 25 agosto. Il decreto con l’avviso e il modello di partecipazione sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo avviso manifestazione di interesse partecipazione fiere e workshop internazionali | Regione Siciliana!