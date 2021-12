PER QUESTO MOTIVO..., I RESPONSABILI DELLA STRUTTURA, ALL’UNISONO CON IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA EMERGENZA CORONAVIRUS NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA MESSINESE, IL PROFESSOR ALBERTO FIRENZE ED I COMPONENTI DELLA LOCALE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, HANNO DECISO DI PROSEGUIRE CON LO STESSO IMPEGNO ANCHE PER IL CORRENTE D MESE DI DICEMBRE

Le postazioni attrezzate per effettuare il vaccino anti Covid al Centro Commerciale Tremestieri si sono rivelate molto gradite ai visitatori e ad una numerosa utenza della zona centro/sud della città di Messina.

Per questo motivo, la Direzione del Centro ha stabilito insieme all’Ufficio Commissario Emergenza Covid 19 e dall’Asp di Messina di proseguire anche nei fine settimana di dicembre i weekend “Fast Vax” per consentire ai cittadini di varie fasce d’età di ricevere il vaccino. Il primo è cominciato oggi 3 dicembre e si svolgerà fino a domenica 5 dicembre. (10,00 – 13,00 e 16,00 – 19,00). In queste ultime settimane, alla luce anche delle nuove disposizioni governative, al Centro si è registrato un sensibile aumento delle richieste di vaccinazioni.

Molte infatti le terze dosi inoculate soprattutto alla popolazione anziana e significativi sono stati i numeri anche delle prime dosi, risultati che testimoniano il successo dell’iniziativa di alto valore sociale sposata dal Centro Commerciale Tremestieri e che hanno spinto l’Ufficio del Commissario Emergenza Covid 19 dell’Asp di Messina a proseguire anche in questo mese di dicembre.

“Siamo molto felici di aver raggiunto questi risultati e ci auguriamo di confermarli a dicembre. Il nostro grazie va alla professionalità ed alla disponibilità di tutti gli operatori presenti che hanno rassicurato le tante persone che si sono affidate a loro fornendo anche adeguate informazioni”. Ha dichiarato Domenico Rinaldi Shopping Manager del Centro Commerciale Tremestieri.

“L’ordine e gli spazi che con piacere abbiamo concesso e l’atmosfera del nostro Centro Commerciale ritengo abbiano messo a proprio agio i visitatori che hanno fatto questa scelta così importante ed anche di questo siamo molto soddisfatti”.

Un successo anche per l’info point allestito al piano terra del Centro Commerciale Tremestieri e dedicato alle problematiche del Green Pass. Preziosissimo l’apporto dell’Info Point, che ha accolto molta utenza anziana per la stampa del green pass, ma anche tanti altri cittadini che, grazie a questo punto informativo, hanno risolto i loro problemi e adesso dispongono del proprio green pass. Le vaccinazioni sono libere e saranno effettuate come detto oggi fino a domenica 5 dicembre.

Chi lo desidera può prenotarsi chiamando il 347.8651022 oppure mandando una mail a:

info@centrocommericialetremestieri.com.

I prossimi weekend dedicati alla vaccinazione al Centro Commerciale si svolgeranno il: 10-11-12, 17-18-19, 27-28-29 dicembre.