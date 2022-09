Le promesse elettorali si sciolgono come neve al sole: “Qualcuno informi i mercatali di Ballarò, del Capo e La Vucciria” [Video]

LO HA SCRITTO OGGI SUL SUO PROFILO FACEBOOK, LA CITTADINA MESSINESE ANGELA RIZZO COMMENTANDO UN POST RELATIVO AD UN ARTICOLO DEL QUOTIDIANO ON LINE 'VOCE DI POPOLO' DA LEI CONDIVISO RIGUARDANTE LA PROTESTA SVOLTA IERI MATTINA DAI MERCATALI DI VIALE GIOSTRA INNANZI IL COMUNE DI MESSINA IN PIAZZA UNIONE EUROPEA

Le promesse elettorali si sciolgono come neve al sole: “Qualcuno informi i mercatali di Ballarò, del Capo e La Vucciria”. Lo ha scritto oggi sul suo Profilo Facebook, la cittadina messinese Angela Rizzo commentando un post relativo ad un articolo del quotidiano on line ‘Voce di Popolo’ da lei condiviso e riguardante la protesta svolta ieri mattina dai mercatali di viale Giostra innanzi il Comune di Messina in piazza Unione Europea.

Ha concluso così il suo testo la Rizzo: “20 settembre – Protesta dei commercianti del mercato di Giostra. Promesse dell’assessore Musolino non mantenute. Attesa vana…, alla fine nessuna risposta e nessun passo indietro… da parte di nessuno”.

Video…, tratto da… www.vocedipopolo.it!