Le RSA ASM di Taormina stanno seguendo con grande attenzione ma anche con apprensione gli sviluppi della situazione riguardanti l’ancora irrisolta questione del “dare-avere” tra l’Azienda ed il Comune di Taormina che rischia di generare un contenzioso, malgrado le rassicurazioni del Sindaco nell’ultima riunione nella Sede Comunale il 2 marzo scorso. Siamo convinti che una soluzione tra le parti si debba definire e ratificare nel più breve tempo possibile, per scongiurare il rischio sempre più concreto di una paralisi economica e finanziaria di ASM, che avrebbe pesanti riflessi sul futuro della stessa proprio in un momento in cui si sta cercando di uscire finalmente dalla liquidazione.

Allo stesso tempo riteniamo corretto l’operato del Liquidatore, Avvocato Antonio Fiumefreddo, che ha intrapreso le opportune azioni ed avviato ormai inevitabili procedure a tutela dell’azienda e dei lavoratori. Il Liquidatore di ASM ha avuto in questi mesi un comportamento trasparente nei confronti dei lavoratori di ASM, confrontandosi con le RSA Aziendali ed informandoci nei tempi e nei modi dovuti sullo stato delle cose. Il mancato versamento delle somme pretese da ASM e già certificate nel verbale di transazione del 28 maggio 2020, ad oggi rappresenta un indubbio fattore di rischio per un’Azienda che si trova a dover affrontare un crollo degli introiti e che, ciò nonostante, sta cercando di garantire il regolare pagamento degli stipendi ai lavoratori dipendenti. I Lavoratori di ASM hanno dato prova, una volta di più, del proprio senso di responsabilità, raggiungendo nelle scorse settimane, per la terza volta in un anno, un accordo con il quale l’Azienda ha avuto modo di attivare un ulteriore periodo di 9 settimane di Cassa Integrazione in Deroga, ma alle porte di questa stagione turistica non possiamo e non vogliamo fare mistero della nostra preoccupazione per il perdurare di questa fase di stallo nella definizione dei rapporti tra Comune di Taormina e ASM.

L’irrisolta diatriba sul pagamento dei servizi resi da ASM è un indubbio pericolo e mette a rischio anche la regolare prosecuzione dei servizi ai cittadini. Per questo rinnoviamo la richiesta al Sindaco di Taormina che ricopre anche la delega alle Partecipate, di espletare al più presto tutti gli adempimenti necessari a deliberare in Consiglio Comunale l’Atto di Transazione, scongiurando un contenzioso e consentendo, altresì, la contestuale definizione delle procedure che consentano finalmente ad ASM di uscire dalla Liquidazione e tornare alla piena normalità gestionale.