“Leggere questo post mi ha intristito molto…, caro Gigi ci conosciamo da tantissimi anni e non dimentico le tue parole quando hai saputo di Viviana e Gioele”. Sono queste le affermazioni scritte ieri su Facebook, dall’artista messinese Daniele Mondello (congiunto delle due vittime decedute a Caronia il 3 agosto 2020, la moglie ed il figlio), dedicate ad un amico Dj.

Mondello ha aggiunto e concluso così: “vorrei dirti che la vita ci presenta troppe sfide, alcune semplici altre apparentemente insormontabili. Non mollare, non fare ciò che ti sta succedendo possa scalfirti, lotta con tutte le tue forze. Non posso sapere cosa stai provando adesso, ma so cosa significa dover accettare una condizione che il destino ha deciso contro la tua volontà e cosa significa non mollare. Quindi caro Gigi, combatti con le unghie e con i denti, non fare in modo che il destino avverso e beffardo possa scalfirti, perché non sei solo, i tuoi fan, i tuoi colleghi, i tuoi amici sono con te. T.V.B.! Forza Gigi D’Agostino”!