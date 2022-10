“Leggo su ‘La Repubblica’ che il ministro francese per gli Affari europei, Laurence Boone, avrebbe detto: ‘Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto diritti e libertà’ e ‘saremo molto attenti al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto’… replicando lo scivolone già fatto qualche giorno fa dal primo ministro francese Élisabeth Borne”

LO SCRIVE OGGI IN UN POST SU FACEBOOK, GIORGIA MELONI, POSTANDO LO SCREENSHOT CON L'ARTICOLO DEL QUOTIDIANO ROMANO ED AFFERMANDO CHE: "L’ERA DEI GOVERNI A GUIDA PD CHE CHIEDONO TUTELA ALL'ESTERO E' FINITA, CREDO SIA CHIARO A TUTTI, IN ITALIA E IN EUROPA"