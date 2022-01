“Lei domani pomeriggio sarà chiamato ad eleggere il nuovo Capo dello Stato… il nostro Movimento Politico -Fronte di Liberazione Nazionale- ha presentato alla Procura della Repubblica di Roma l’allegato verbale di arresto, in cui è ben descritto che Lei non può eleggere il Presidente della Repubblica in quanto abusivo e illegittimo, essendo stato eletto in base alla legge elettorale cosiddetta -Rosatellum-, promulgata da Sergio Mattarella che non è il Capo dello Stato essendo stato eletto nel febbraio del 2015 da un’assemblea di deputati e senatori non convalidati, in violazione dell’art. 66 della Costituzione”. E’ questo il messaggio, che l’ex generale dei carabinieri e sottosegretario di Stato Antonio Pappalardo, ha inviato il 23 gennaio 2022… ad alcuni parlamentari italiani che saranno impegnati da oggi nelle suddette Elezioni.

Pappalardo ha aggiunto: “il reato che si sta commettendo è gravissimo e pone in pericolo le norme poste a garanzia dell’ordinamento della Repubblica. La invito, pertanto, ad astenersi dal votare, per non incorrere nel delitto di usurpazione di potere politico. Sono disponibile da subito ad illustrare nel dettaglio quanto Le sto riferendo. Da ex deputato della Repubblica, sono tenuto a tutelare le norme poste a garanzia dell’ordinamento della Repubblica e ad operare per la stabilità e funzionalità delle massime Istituzioni politiche dello Stato. Sono certo che Ella non si presterà ad una operazione che porterebbe alla elezione di un Capo dello Stato abusivo e illegittimo”.