Lei è Francesca: “nasce a Firenze nel 1992… cammina per strada con i genitori, la gente indica, qualcuno saluta, altri si fermano a parlare”

tutti chiedono sempre e solo del suo papà. È un politico importante, Francesca l’ha capito, ma quell’attenzione eccessiva non le va giù. Qualunque cosa faccia, non riesce a scrollarsi di dosso l’etichetta della figlia di. Ha bisogno d’aria. Francesca cresce, ama il cinema. I genitori dicono Economia. Francesca acconsente, a patto che possa studiare a Roma. Tra una lezione e l’altra fa il giro dei set, il cinema è la sua oasi, il suo mondo, la sua passione. Dietro la macchina da presa si sente libera, senza vincoli. Passano gli anni. Francesca studia, il pomeriggio si fa le ossa in una casa di produzione, la sera dà una mano nel ristorante del fratello;

è il 2019. Francesca raggiunge un tavolo, prende il blocco per l’ordinazione. Resta con la penna a mezz’aria. L’uomo che ha di fronte sorride, non le toglie gli occhi di dosso. Francesca annota tutto e scappa via. È agitata, le guance in fiamme. La sera dopo quell’uomo è di nuovo seduto al tavolo. Piacere, sono Matteo. Francesca resta sulle sue, Matteo non demorde. Alla terza cena va dritto al punto. Usciamo insieme? Francesca è combattuta, Matteo è un politico in vista, l’ultima cosa che desidera, è tornare sotto i riflettori. Si siedono davanti a una pizza. Matteo è un tipo diretto, concreto, non si perde in fronzoli. Francesca ha voglia di conoscerlo, fargli tante domande, ma il tempo è poco, e quando stanno insieme, come volevasi dimostrare, è un susseguirsi di paparazzi, gente che ammicca, indica;