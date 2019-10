Lello Arena nell’intramontabile “Miseria e nobiltà” in Sicilia: l’8 e il 9 novembre al Teatro Vittorio Emanuele

Inizia il conto alla rovescia per spettacolo “Miseria e nobiltà”, che vede protagonista l’attore Lello Arena e che andrà in scena l’8 e il 9 novembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e il 10 novembre al Teatro Tenda di Ragusa. L’intramontabile commedia partenopea, scritta da Eduardo Scarpetta con la regia di Luciano Melchionna, è considerata il Vangelo del teatro napoletano e resa celebre da uno storico film con Totò.

Nell’adattamento di Melchionna con un esilarante Lello Arena che ne è il protagonista nei panni di Sciosciammocca, questa nuova messinscena, “pur restando una farsa col suo sottofondo drammatico, cerca di restituire un sapore moderno e far udire i lontani echi dell’attualità, senza creare aggiornamenti pretestuosi o usare novità tecniche o video” sottolinea il regista che aggiunge: “Scarpetta non lavora sull’evoluzione psicologica dei personaggi, con gli attori ne hanno scavato il carattere sino a evitare che risultassero macchiette piatte, per dargli una tridimensionalità coinvolgente”. Questo spettacolo segna l’inizio di una ricca stagione teatrale per l’agenzia messinese Euphonya Management di Dario Grasso, che organizza questo evento per le 3 date siciliane.