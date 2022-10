L’esordio in campionato si avvicina: l’Alma Patti disputerà il suo terzo ciclo di competizioni consecutive in serie A2 con l’obiettivo di puntare in alto

L’esordio in campionato si avvicina: l’Alma Patti disputerà il suo terzo terzo ciclo di competizioni consecutive in serie A2 con l’obiettivo di puntare in alto. Una delle veterane del gruppo, Allegra Botteghi, al secondo anno a Patti, ai canali ufficiali del club ha analizzato la preparazione precampionato sin qui sostenuta: “a livello personale sto bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro col preparatore Nico Gaglio. Sono contenta di quanto abbiamo mostrato nel torneo di Milano, dove ci siamo rese conto su cosa dobbiamo migliorare come squadra a livello di gioco”.

L’attenzione è già rivolta al match di Battipaglia. La squadra di coach Mara Buzzanca farà di tutto per ben recitare ma occorrerà avere subito il giusto atteggiamento: “siamo entusiaste, cariche e piene di energie. Dobbiamo curare l’aspetto tecnico per arrivare pronte all’esordio, che non sarà sicuramente facile. Dobbiamo avere un’ottima settimana di lavoro per arrivare nella condizione ideale. Servirà unione, ci saranno difficoltà perché siamo all’esordio, giochiamo in trasferta e siamo comunque un gruppo nuovo, che ha bisogno di tempo per amalgamarsi”.