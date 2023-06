QUASI TUTTO PRONTO PER ACCOGLIERE COLORO CHE SCEGLIERANNO UN FINE SETTIMANA DA PASSARE CON 'TANTO STREET NELLO STRETTO'... LO SLOGAN È NATO SUI SOCIAL E LANCIATO IN UN VIDEO, GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI TRE SIMPATICI ANZIANI DEL BORGO MARINARO DI FARO E CHE MOLTI, IN QUESTI GIORNI, STANNO PROVANDO A POSTARE SU FACEBOOK E INSTRAGRAM, INTERPRETANDOLO IN MODO PERSONALE

L’esperta macchina organizzativa di ‘Eventivamente’ del ‘Messina Street Fish 2023’, versione estiva del ‘Messina Street Food Fest’ è all’opera per allestire il village a Capo Peloro, di fronte lo scenario mitico dello Stretto, tra Scilla e Cariddi, e per mettere a punto tutti gli aspetti organizzativi prima dell’inizio previsto per giovedì 22 giugno.

Quasi tutto pronto per accogliere coloro che sceglieranno un fine settimana da passare con ‘Tanto Street nello Stretto’… lo slogan è nato sui social e lanciato in un video, grazie alla collaborazione di tre simpatici anziani del borgo marinaro di Faro e che molti, in questi giorni, stanno provando a postare su Facebook e Instragram, interpretandolo in modo personale.

Prevendite – Intanto sul fronte organizzativo daL 16 GIUGNO 2023 sono aperte le prevendite in 13 punti vendita, 10 in centro e a Nord e Sud di Messina, due in provincia: zona Nord (Gelateria Giuseppe Arena, Pitoneria Portella, Sacom srl; in centro: Polpettaland, Bar Astoria, Panificio focacceria Francesco Arena, The king of meat, Coppedé gelateria siciliana, La Matta; zona Sud: Pasticceria Salvà, Basilicò e in provincia, presso la Trattoria Nereo a Patti e ad Oliveri da Emiro oro nero dei Nebrodi.

“Sono 35 gli operatori che parteciperanno all’evento e 7 i beverage point, e sono loro stessi l’anima e l’organizzazione insieme a noi”, ricorda Alberto Palella, ideatore dell’evento e amministratore di ‘Eventivamente’.

“Voglio ringraziare quelli che si sono resi disponibili per la prevendita – osserva – in modo da ricalcare quanto abbiamo sperimentato lo scorso ottobre e che ha evitato confusione e file alle casse durante i giorni del ‘Messina Street Food Fest'”.

“Devo aggiungere – conclude il founder messinese – che gli allestitori e gli operatori che arrivano dal resto della Sicilia, appena giunti a Capo Peloro rimangono rapiti dalla bellezza unica al mondo della location e se ne innamorano”.

Non mancherà, infine, la musica fino a tarda notte, con 8 band live e 7 dj, in questa occasione di fronte al mare e sotto le stelle con lo spirito allegro e conviviale che, dal 2017, caratterizza il format originale e, al tempo pionieristico, dedicato al meglio dello street food.

Il ‘Messina Street Fish’ si concluderà domenica 25 giugno. La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Messina, della Camera di Commercio, dell’Università di Messina, con visitME, il portale di turismo e cultura della città, promosso dal Comune e grazie al supporto di sponsor privati.