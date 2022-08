L’ex deputato dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Buzzanca, per due volte sindaco di Messina, passa alla Lega.

Ne dà notizia una nota del segretario regionale Nino Minardo: “saluto con soddisfazione l’adesione di Giuseppe Buzzanca al progetto politico della Lega Sicilia-Prima l’Italia. La scelta di Peppino è frutto della convinzione comune di riuscire davvero nei prossimi anni a imprimere una svolta positiva a tutta la Sicilia grazie all’impegno degli uomini e delle donne che conoscono e amano il proprio territorio e si spendono per esso”.

Scrive ancora il segretario: “Buzzanca, che ha un passato nel Pdl, è stato anche presidente della Provincia regionale di Messina e in ogni suo ruolo non ha lesinato impegno e ha dimostrato ottime capacità politiche e amministrative. Per questo la sua scelta gratifica e rinforza tutto il nostro Partito e già da oggi siamo al lavoro, insieme, per i messinesi e per tutti i siciliani”.