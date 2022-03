L’ex sindaco di Messina Cateno De Luca è positivo al Covid-19.

Lo ha annunciato lui stesso in una diretta dalla sua pagina Facebook: “ogni settimana faccio un molecolare per precauzione e stamattina è arrivato il mio turno… sono positivo. Sto bene e mi sento come un leone in gabbia con l’adrenalina a mille”.

Una brusca frenata anche alla campagna elettorale: “il nostro tour per la Sicilia subirà uno slittamento di qualche settimana”, annuncia l’ex sindaco mentre “i nostri tour dei villaggi e dei quartieri proseguono regolarmente con Federico Basile”, Annullata, inoltre, la conferenza stampa in programma domani, che è stata rinviata a data da destinarsi.