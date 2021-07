SI TRATTA DI ALCUNI MICETTI, ED UNA MAMMA GATTA CHE OGGI E' STATA AIUTATA A PARTORIRE DAI VIGILI URBANI IN VIA MIRULLA

Li hanno salvati gli agenti della Polizia Municipale di Messina, ed ora sono salvi per un… pelo. Si tratta di alcuni micetti ed una mamma gatta che è stata aiutata a partorire dai vigili Urbani dopo che ai poliziotti era stata segnalata la situazione di pericolo dai cittadini allarmati che transitavano in via Mirulla.

Gli ispettori chiamati ad agire, hanno avvertito la ditta incaricata dal Comune i cui appartenenti si sono prodigati fornendo la necessaria assistenza per il parto della felina.

Questa mattina…, gli operatori della predetta azienda, sono intervenuti anche per soccorrere tre gattini lasciati in una cesta presso la contrada Runci a Santa Margherita a ridosso della Strada Statale 114. I cuccioli…, sono stati posti in sicurezza ed ora vengono assistiti dai dipendenti della Clinica veterinaria.