“L’inciviltà di alcuni soggetti ha costretto alla rimozione delle bibliocabine, installate negli anni scorsi e divenute nel tempo ricettacolo di rifiuti, essendo utilizzate come vespasiani”. E’ quanto dichiarato dall’Assessore all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli.

Minutoli ha aggiunto come: “relativamente alla bibliocabina di Piazza del Popolo, tale scelta sia anche dovuta all’imminente avvio dei lavori di riqualificazione della Piazza. Purtroppo, però, c’era chi utilizzava le bibliocabine come deposito di rifiuti e non per il suo scopo reale; era diventata una situazione insostenibile. In totale stato di abbandono, nessuno prendeva libri in prestito oppure implementava quelli già disponibili. Decisione maturata quindi per ragioni igienico-sanitarie. Per gli stessi motivi sarebbe stato uno spettacolo indecoroso anche in via Garibaldi, dove l’edizione 2022 della Vara attirerà l’attenzione di migliaia di turisti ed oggi è stata rimossa l’altra bibliocabina, anch’essa abbandonata”.

Ieri invece si è provveduto all’eliminazione della bibliocabina sita in Piazza del Popolo.