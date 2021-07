L’indagine sui violenti roghi che hanno colpito la Valle dell’Anapo, nel Siracusano, una delle aree naturalistiche più importanti della Sicilia, potrebbe essere ad una svolta

Potrebbe essere ad una svolta l’indagine sui violenti roghi che hanno colpito la Valle dell’Anapo, nel Siracusano, una delle aree naturalistiche più importanti della Sicilia.

I carabinieri del comando provinciale hanno scovato una spia, un uomo che, nella zona di Cassaro, stava intercettando dal balcone di casa sua le comunicazioni radio della Forestale, impegnata nei controlli della Valle, intensificati dopo quegli incendi.

I militari hanno sequestrato la radio trasmittente e contestualmente hanno denunciato l’uomo che, a questo punto, potrebbe avere avuto un ruolo in quei focolaio, tutti di matrice dolosa, capace di polverizzare una buona fetta di vegetazione.

“Sono in corso accertamenti su quale – spiegano i carabinieri del comando provinciale di Siracusa – possa essere stato il motivo che ha spinto l’uomo ad ascoltare le comunicazioni radio dei forestali impegnati in queste settimane in numerose battaglie contro le fiamme che stanno mandando in fumo buona parte della macchia mediterranea presente sui monti Iblei”.

I carabinieri di Lentini hanno denunciato un pensionato 77enne poiché ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio all’interno di un’abitazione ormai disabitata nel pieno centro cittadino, verosimilmente al fine di recuperare il rame contenuto all’interno di cavi elettrici.

Solo che l’anziano non è riuscito a contenere le fiamme che si sono velocemente propagate all’interno dell’immobile. I vicini notando la densa coltre di il fumo che fuoriusciva dall’immobile hanno subito avvisato i carabinieri ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa e del distaccamento di Lentini. L’anziano è subito fuggito con un complice poco prima dell’intervento dei militari dell’Arma che però hanno visionato i sistemi di videosorveglianza della zona individuandolo.

Foto…, tratta da… www.blogsicilia.it.