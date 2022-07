L’Ing. Nunzio Priolo, ha deciso di non proseguire la sua esperienza come direttore generale di Asm a Taormina

L’Ing. Nunzio Priolo, ha deciso di non proseguire la sua esperienza come direttore generale di Asm.

Come si ricorderà lo stesso Priolo aveva concordato un ulteriore mese di tempo per una decisione finale. La proroga è scaduta alla fine del mese di giugno, così il consiglio di amministrazione, presieduto da Alfio Auteri e di cui fanno parte Stefano Loria e Mario Smiroldo, con la massima urgenza, ha deciso di nominare, ancora una volta, il comandante della Polizia Locale, Agostino Pappalardo, che aveva già ricoperto questo importante incarico, direttore generale ff. Un ritorno, anche se brevissimo, di Pappalardo, alla guida della principale azienda cittadina, fino alla nomina del direttore generale che verrà discussa al prossimo Consiglio Comunale previsto tra pochi giorni.

Il civico consesso dovrebbe discutere ed approvare la nomina di Salvatore Spartà, professionista che ha proposto la sua candidatura in occasione della precedente selezione, al termine della quale era stato scelto l’adesso dimissionario Priolo. Pochi giorni, quindi, per far ripartire l’Asm al meglio delle potenzialità. Emergenza “Pianoporto”, Parcheggi, Funivia, Trasporto Pubblico e i quotidiani servizi essenziali alla Città, quali Manutenzione Illuminazione Pubblica e Acquedotto sono a rischio senza la figura del direttore generale con i poteri di rappresentanza legale. Il Consiglio di Amministrazione, in poche ore, ha deliberato quanto necessario alla risoluzione del problema. Il Consiglio Comunale è chiamato a rispondere altrettanto velocemente.