Lisa non si è uccisa e dopo diciassette anni arriva la svolta… un ex poliziotto è stato arrestato per il delitto della ragazza ventiduenne di Montalto Uffugo (Cosenza): l’omicida simulò un suicidio, ma una lettera anonima ha guidato gli inquirenti sulla strada della verità.

Lisa è stata soffocata con un cuscino. I due avevano una relazione clandestina. A ‘Chi l’ha visto?’, mercoledì 26 ottobre alle 21.20 su Rai 3 si parlerà anche di Domenico Manzo, il pensionato scomparso della provincia di Avellino, sparito nel nulla durante la festa di compleanno della figlia. E poi la scomparsa di Antonio, dipendente di un ospedale di Giugliano (Napoli), che tutti conoscono come “Cerottino”. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.