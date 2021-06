“A che punto siamo con il Ponte sullo Stretto?”. Lo chiede oggi, in una nota che ha pubblicato su Facebook, la deputata messinese di Montecitorio del Gruppo di Forza Italia, Matilde Siracusano.

La Siracusano ha proseguito: “a questa domanda noi parlamentari al momento non siamo in grado di rispondere. Per questo oggi ho chiesto in Commissione Trasporti a Montecitorio, che il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, venga subito in Parlamento a riferire sulla questione. La buona notizia è che la mia richiesta è stata accolta. E così presto ci sarà una formale audizione durante la quale potremo finalmente conoscere come intende procedere il Governo”.

“D’altronde, la Commissione ministeriale voluta dall’ex ministro De Micheli ha dato un responso chiaro… costruire il Ponte conviene, al Mezzogiorno e all’intero Paese. E allora cosa stiamo aspettando?”.