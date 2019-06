Lo dice Cristina Puglisi Rossitto (esperta di Servizio Sociale a Messina): “oh capitano…, mio capitano”.

“Niente, non me ne frega un cazzo di Carola perché da tre giorni penso che ci possono rubare pure i figli. E noi, muti. I piccoli sono stati convinti da psicologi e assistenti sociali d’aver subito violenze dai propri genitori. Poi venivano allontanati e dati in affido (con rimborso) ad amici e parenti degli stessi psicologi e assistenti sociali”.

“È successo a Bibbiano in Emilia Romagna. Ci spacciamo per un paese civilizzato ma siamo tutti carne da macello. E io non mi spiego perché non fate la rivoluzione per queste atrocità ma vi sentite gladiatori se una sperona la motovedetta della guardia di finanza”.