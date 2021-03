DISCARICA DI LENTINI..., BAGLIERI: «SIAMO GIA' AL LAVORO PER TROVARE UNA SOLUZIONE»

«Siamo già al lavoro con il dirigente generale del dipartimento Acqua e rifiuti, Calogero Foti, per promuovere un confronto con le Srr, per individuare possibili soluzioni al problema, nel breve periodo». Lo dichiara l’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri, in merito alla limitazione, a partire dal 31 marzo, del conferimento dei rifiuti nell’impianto del Siracusano annunciata stamane dagli amministratori giudiziari della Sicula Trasporti.