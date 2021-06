Lo ha affermato oggi tramite un post pubblicato sulla propria Pagina Facebook, il signor Pietro Crisafulli di Catania, presidente dell’Associazione Sicilia Risvegli Onlus

mentre mio figlio continuava a ripetere di non essere in possesso dei documenti, veniva colpito dagli stessi Carabinieri con la paletta dell’Alt in dotazione, preso a pugni e buttato per terra, subendo un abuso di potere. Ed è così che inizia questo gravissimo pestaggio da parte dei Carabinieri della stazione di Monsummano Terme, alla presenza della sua ragazza, per poi continuare nei confronti di tutti gli altri miei parenti che sono intervenuti, per calmare, se così possiamo definire, questi personaggi in divisa. Non contenti di quanto accaduto pochi minuti prima con mio figlio Agatino, hanno iniziato addirittura a picchiare le donne, buttandole per terra ed usando lo spray al peperoncino, arrecando danni alla giovanissima ragazza di mio figlio Jonathan, già affetta da asma, con impossibilità di respirare. Sono stati i Carabinieri che hanno picchiato selvaggiamente, ed hanno arrestato illegalmente, i miei 2 figli, le loro ragazze, e la loro mamma. Denuncerò tutta la stazione dei Carabinieri, sia come genitore e congiunto, ma anche a nome dell’Associazione Sicilia Risvegli Onlus, e Vittime della strada, da sempre impegnate contro gli abusi;