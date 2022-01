LADRI, LACCHÈ E PAGLIACCI POLITICI: "E' CADUTO IL NUMERO LEGALE IN CONSIGLIO COMUNALE PER COLPA DI TRE CONSIGLIERI DEL SINDACO ANDATI VIA DOPO AVER MATURATO IL GETTONE DI PRESENZA..."

Ladri, lacche’ e pagliacci politici: “E’ caduto il numero legale in Consiglio Comunale per colpa di tre consiglieri del sindaco, andati via dopo aver maturato il Gettone di Presenza…”. Lo ha evidenziato in un suo post, pubblicato oggi pomeriggio su Facebook, Salvatore Sorbello il consigliere del Gruppo ‘Ora Sicilia’ al Comune di Messina.

Sorbello…, ha continuato e concluso: “la Città presenti il conto a costoro ed al vicesindaco scappata dall’aula a 4.500,00 Euro al mese. Buffoni”.