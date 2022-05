Lo ha reso noto oggi 17 maggio 2022, sul suo Profilo Facebook, l’avvocato e candidata al Consiglio comunale di Messina nella Lista ‘Ora Sicilia’, Maria Fernanda Gervasi

“Alla pagina -Progetto Continuità Federico Basile sindaco-, che ha voluto strumentalizzare in maniera vergognosa la presentazione della mia candidatura al Consiglio comunale, rispondo che da -semplice- candidata al consiglio comunale non era certo mia intenzione -riempire le piazze-, ma semplicemente organizzare un incontro in una piazzetta, con la gente che mi conosce e con chi voleva informarsi e conoscere le mie idee…, che è ben diverso”. Lo ha reso noto oggi 17 maggio 2022, sul suo Profilo Facebook, l’avvocato e candidata nella Lista ‘Ora Sicilia’, Maria Fernanda Gervasi.

Ha aggiunto la Gervasi: “ho sempre mostrato grande rispetto nei confronti dei miei avversari e continuerò a farlo, per non scendere ai livelli di ex consiglieri comunali o candidati, che, nel tentativo di emulare il loro leader, Cateno De Luca, utilizzano i social come strumento per offendere, deridere e schernire. Con poca cultura e con un becero populismo. Tuttavia, è giusto fare i complimenti a Federico Basile, candidato sindaco di Cateno De Luca, per avere -riempito- Piazza Duomo con i suoi 436 candidati (tra comune e circoscrizioni, sì, le stesse che anni fa De Luca voleva abolire). Anche se, forse, a giudicare dalle immagini, ne mancava qualcuno all’appello…”.

La Gervasi ha concluso così: “Basile, da candidato sindaco, ha -riempito- Piazza Duomo con i candidati di De Luca. Io, da candidata al Consiglio comunale, mi sono limitata a presentare la mia candidatura in una piazzetta della città. E comunque l’abbiamo -riempita-, eh. Magari ci riuscissero anche i vostri candidati al Consiglio comunale. Vero Federico Basile sindaco di Messina? Ma, evidentemente, la presenza del nostro candidato, Maurizio Croce, deve aver -disturbato- (o meglio, impaurito) qualcuno. Noi, comunque, andiamo avanti per la nostra strada. Gli insulti e le urla non fanno parte del nostro -modus operandi-“.