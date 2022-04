Lo ha riferito in un post…, pubblicato ieri 18 aprile 2022 sulla sua Pagina Facebook, Cristina Cannistrà la consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle messinese

"PER FARE CHIAREZZA UNA VOLTA E PER SEMPRE, LAVORO NEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MESSINA DAL 1996 CON LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE, NONOSTANTE SIA LAUREATA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE, ABILITATA ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE SICILIANA, NEI SERVIZI NEI QUALI LAVORO CONTINUO AD ESSERE A TUTT’OGGI, DEMANSIONATA"

“Per fare chiarezza una volta e per sempre, lavoro nei Servizi Sociali del Comune di Messina dal 1996 con la qualifica di Operatore Socio Assistenziale, nonostante sia laureata in Scienze del Servizio Sociale, abilitata alla professione di Assistente Sociale e iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana, nei servizi nei quali lavoro continuo ad essere, a tutt’oggi, demansionata”. Lo ha riferito in un post…, pubblicato ieri 18 aprile 2022 sulla sua Pagina Facebook, Cristina Cannistrà la componente del sodalizio presso l’Assise municipale messinese… dei #pentastellati.

Ha aggiunto la Cannistrà: “sono una docente della formazione professionale, iscritta nell’elenco dei formatori professionali della Regione Siciliana, per Operatori Socio Assistenziali e Operatori Socio Sanitari. Dal 2017 collaboro con enti di formazione professionale. Ho lavorato per anni nel terzo settore attraverso la progettazione Sociale e il lavoro di rete… e mi fermo qua! Milito nel MoVimento 5 Stelle di Messina da 10 anni. Dal 2018 sono consigliere comunale, da un anno capogruppo del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle Messina. Al momento della mia elezione a consigliere comunale lavoravo presso la cooperativa sociale che gestiva il settore dell’assistenza domiciliare anziani e famiglie multiproblematiche. Dal 2019, a seguito della costituzione dell’Azienda speciale Messina Social City, sono tra i 521 dipendenti che l’amministrazione uscente ha fatto transitare nell’Azienda, sempre con la qualifica di OSA”.

La Cannistrà prosegue: “qualche consigliere deluchiano si permette di fare allusioni e tirarmi in ballo nella sua becera campagna elettorale non conoscendo la mia storia professionale e l’impegno che da anni metto A Servizio della Politica, dei Servizi Sociali e del Contrasto al Disagio della Persona, della Famiglia e della Comunità. Alla pochezza di certa gente non ci si abitua mai, non posso permettere che si parli di me senza alcuna cognizione paragonandomi ai nuovi assunti nelle partecipate che si stanno candidando con l’amministrazione uscente, chissà…! Siete, SEI, veramente povero di contenuti”!

Ha concluso la Cannistrà: “a proposito, vi comunico che mi ricandito come consigliere comunale nella Lista del MoVimento 5 Stelle, Franco De Domenico Sindaco. Buona campagna elettorale a tutti anche a chi non lo merita”!