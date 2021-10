“Dopo anni di battaglie ed impegno, andiamo avanti con la liberazione di Messina da una vera e propria piaga che per decenni ha costretto 8000 messinesi a vivere in condizioni disumane”. Lo ha riferito in un post pubblicato oggi su Facebook, la deputata messinese a Montecitorio, afferente al Gruppo di Forza Italia, Matilde Siracusano.

La Siracusano ha proseguito concludendo così: “la visita del ministro per il Sud, Mara Carfagna, al prefetto di Messina e commissario straordinario per il risanamento Cosima Di Stani, e del sindaco Cateno De Luca in occasione di una importante riunione operativa presso la Prefettura, dimostra l’attenzione di Forza Italia e del Governo nazionale rispetto al tema delle #baraccopoli della città dello Stretto. L’esecutivo e il ministro Carfagna non si sono limitati a stanziare le risorse ed a conferire poteri speciali al commissario, ma stanno seguendo passo passo il percorso di riqualificazione di tanti quartieri e saranno vicini alla nostra comunità fino a quando l’ultima famiglia in difficoltà non avrà una casa dignitosa. Un’altra parte della città avrà presto nuova vita, e le famiglie che vivevano in queste condizioni inaccettabili sono state già tutte ricollocate in normali abitazioni. Andiamo avanti verso la meta”!