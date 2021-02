“Gravissimo incidente, alle 5.30 di stamani di un furgone staffetta… morte tre persone ed un cane”. Lo ha riferito oggi su Facebook, Ilaria Fagotto (presidente della Lega Antispecista Italiana).

La Fagotto ha proseguito: “si tratta della staffetta di Elisabetta Barbieri ed il suo staff, che dalla autostrada verso Bologna, in zona Pesaro, ha avuto un grave tamponamento con altri due mezzi…”.

“Tre cani sono fuggiti terrorizzati, uno e’ morto, e gli altri sono stati messi in sicurezza grazie ad un associazione, sul posto anche i veterinari. Due sono finora le vittime, un ragazzo ed una donna, che pare sia la stessa Elisabetta, un altro e’ gravissimo, ed e’ morto anche un cane pastore tedesco che avrebbe dovuto raggiungere stamattina i suoi adottanti… una domenica tragica, che si apre con un grande dolore per tutti noi… sul posto anche una nostra volontaria LAI, sono arrivate anche Enpa, Pesaro, Oipa, ed altre associazioni del luogo, chi e’ in zona vada ad aiutare, gli animali fuggiti sono stati recuperati l’intera Italia animalista in lutto per questa immensa tragedia…”.

Aggiornamento: “la terza persona deceduta e’ l’autista del TIR”.