Lo ha riferito su Facebook, ieri 27 maggio 2022, l’ex presidente dell’Amam, Leonardo Termini [Video]

IL PROFESSIONISTA..., HA RISPOSTO ALLE FALSITA' PUBBLICATE IN UN FILMATO DI FEDERICO BASILE, IL CANDIDATO SINDACO DI MESSINA (ALLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO) DEL MOVIMENTO 'SICILIA VERA' CREATO DALL'EX PRIMO CITTADINO PELORITANO CATENO DE LUCA

Lo ha riferito su Facebook, ieri 27 maggio 2022, l’ex presidente dell’Amam, Leonardo Termini. per rispondere alle falsità pubblicate in un filmato da Federico Basile il candidato a sindaco di Messina (per le Elezioni del 12 giugno) del Movimento ‘Sicilia Vera’ creato dall’ex primo cittadino peloritano Cateno De Luca.