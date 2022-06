Lo ha scritto dopo le 13.30 di oggi 26 giugno 2022, sulla sua Pagina Facebook, Lino Polimeni il conduttore calabrese di ‘Raggio di Sole’ la trasmissione in onda sul canale 13 del digitale terrestre di ‘Calabria Tv’ dopo le 14.30 dal lunedi’ al venerdi’, presente nella cittadina in Provincia di Cosenza [Video]

INCENDIO PRAIA A MARE: "TURISTI IN FUGA"

Incendio Praia a Mare: “Turisti in fuga”! Lo ha scritto dopo le 13.30 di oggi 26 giugno 2022, sulla sua Pagina Facebook, Lino Polimeni il conduttore calabrese di ‘Raggio di Sole’ la trasmissione in onda sul canale 13 del digitale terrestre di ‘Calabria Tv’ dopo le 14.30 dal lunedi’ al venerdi’, presente nella cittadina in Provincia di Cosenza.