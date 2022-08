“Urgente”. Lo ha scritto dopo le 17.55 di oggi 18 agosto 2022, sul suo spazio Facebook… ‘In Veritas’ la giornalista messinese Chiara Cenini!

Ha aggiunto la Cenini: “non sapendo più come bloccare questo Stalking aggravato su tutti i miei contatti, mi vedo costretta, nonostante sia dilaniata psicologicamente, questa sera alle 23 circa a chiedervi di ascoltare con me messaggi intimidatori e che infangano donne e un avvocato, Diana che ieri da uomo etico e per bene, non conoscendomi è entrato a prendere le parti di una donna disperata sul Social. Prego chi potesse darmi aiuto di partecipare. Ovviamente chi di dovere sa già tutto.

La Cenini ha concluso: “ricordo per tutti i furbi e istigatori, che il giorno 15 è stato pubblicato sulla Pagina ‘In Veritas’ l’avvertimento che tutto quello che mi fosse pervenuto sarebbe stato postato in Live per cautelarmi (quindi i carnefici che ad oggi hanno cominciato a torturarmi di prima mattina sanno ciò che fanno e a cosa vanno incontro). Ho paura, non per me ma per ciò che stanno facendo alla mia mente. Vi prego di far girare ed #aiutarmi.

“#giustizia – #carabinierireggioemilia – #PoliziaPostale – #PoliziadiStato – #ProcuradellaRepubblica”.