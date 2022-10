Lo ha scritto ieri 15 ottobre 2022, sulla sua Pagina Facebook ‘La Vita in Live’, la cronista Chiara Cenini di Messina, vittima di Stalking e Diffamazione da più di due anni… da parte di soggetti residenti in Campania [Video]

Lo ha scritto ieri 15 ottobre 2022, sulla sua Pagina Facebook ‘La Vita in Live’, la cronista Chiara Cenini di Messina, vittima di Stalking e Diffamazione da più di due anni… da parte di soggetti residenti in Campania:

hanno dilaniato la mia vita;

mi hanno tolto la voglia di vivere, hanno contattato gente sconosciuta da 2 anni, mi perseguitano con minacce su case, foto rubate, mi hanno fatto passare il capodanno con 2 poliziotti a casa,.. per la disperazione… e…;

oggi si svegliano tutti martiri… per una Pagina dove per metà ci sono io… e che fanno? 3 ore di spettacolo e io non devo parlare… o mi hanno proprio zittita…;

allora sapete che vi dico? Che fino a quando non vedo quello che chi sta’ indagando mi consegnerà non parlerò più con nessuno… ognuno di voi tira l’acqua al suo mulino… una cosa so che io senza avere mai fatto nulla a nessuno ho perso tanto, troppo… ma forse voi non comprenderete e non capirete mai la verità. e la gravità di tutto;

oggi sarei dovuta essere altrove… e voi giocate, non considerando quello che chi ha giocato prima di voi ha perso;

non ve ne frega nulla di nessuno… ognuno pensa solo a se… e i follower lo hanno capito quelli intelligenti… ci sono voluti 2, anni per dire ciò che io ho gridato dopo 2 giorni quando hanno toccato i vostri di figli allora vi siete svegliati e il branco ha attaccato… bene sapete che vi dico…? Che io valgo tanto e mio figlio vale uguale se non più dei vostri… figli.. e quindi andatevene tutti a quel bel paese che conoscete bene e alla fine tireremo tutte le somme… tutti i mostri del Web;