Lo ha scritto ieri 18 gennaio 2022, sulla sua Pagina Facebook il Sindaco di Messina Cateno De Luca

“Il mio terzo giorno di protesta, oggi, martedì 18 gennaio, ha avuto inizio con lo sciopero della fame, soltanto qualche caffè, appena alzata mi sentivo tutto rotto. C’è un’età per tutto, fisicamente ne risento, ma risposte da Roma assenti per cui continuo la protesta… da solo”. Lo ha scritto ieri, sulla sua Pagina Facebook il primo cittadino di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “però, intorno alle ore 12, ho ricevuto la visita del Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, che ringrazio, -per manifestare la mia condivisione di questa scelta eclatante del Sindaco De Luca, con il quale sono pienamente d’accordo-, ha detto Miccichè. -Perché l’ultima stretta alle misure anti Covid che ha introdotto il certificato rinforzato per tutti i mezzi di trasporto secondo cui chi non è vaccinato o guarito dal Covid non può prendere un aliscafo o un traghetto è una follia, ma la Regione non può fare molto. Se il problema non verrà risolto con una legge dello Stato non possiamo risolverlo noi a livello regionale-, la conclusione di Miccichè”.

“Eppure la Regione ha agito. Come? Ecco che nel corso della diretta dalla rada San Francesco, arriva la notizia… dalle ore 14 di oggi è possibile uscire dalla Sicilia attraversando lo Stretto di Messina senza green pass. A stabilirlo l’ordinanza N. 5 firmata dal Governatore della Sicilia Nello Musumeci che prevede… -è consentito dalle ore 14 di oggi, martedì 18 gennaio, anche ai passeggeri privi di super Green pass, diretti verso la Penisola, di attraversare lo Stretto di Messina con i traghetti. Sarà sufficiente un test antigenico rapido con esito negativo-. La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle Isole minori siciliane. Il provvedimento è adottato -al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l’attraversamento dello Stretto di Messina nonché per i collegamenti da e per le Isole minori siciliane-”.

“L’ordinanza regionale stabilisce inoltre che -i soggetti che si avvalgono delle navi aperte per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto divieto di abbandonare il mezzo medesimo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta invece di pedoni, gli stessi sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, restando al contrario inibito l’accesso ai locali chiusi. In ogni caso, è fatto obbligo per tutti i passeggeri di mantenere indossata, per tutto il periodo di permanenza a bordo dei suddetti mezzi di trasporto marittimo, una mascherina Ffp2-. Rimango sbalordito”!

Ha concluso De Luca: “intanto se fossi stato il Presidente della Regione avrei fatto questa ordinanza subito, ovvero il 30 dicembre o il 9 di gennaio dopo avere chiesto le interlocuzioni e fatto le note. Certamente non avrei aspettato che tanta gente venisse danneggiata dalla situazione, le provocazioni hanno senso se le giochi al tempo giusto. Ma quando sei fuori tempo perché ti ritrovi per l’ennesima volta scavalcato dal Sindaco di Messina su un tema che è di tua competenza, allora ci troviamo di fronte alle solite buffonate istituzionali. Il nodo rimane perché anche questa ordinanza è ‘aggredibile’ dal Governo, perché il Presidente della Regione ha partorito un’ordinanza che non ha senso ed è anche fuori tempo massimo. Bisognava fare un provvedimento che tenesse conto anche della situazione della Calabria. I siciliani che adesso sono fermi in Calabria che fanno? Bisognava parlare con il Presidente della Regione calabra per fare un’azione congiunta. E poi è necessario che Musumeci faccia un’integrazione anche valida per gli aerei, perché al momento questa ordinanza è valida solo per i traghetti. A conclusione della giornata, grazie all’interlocuzione del Presidente Miccichè, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha appena firmato un’ordinanza che prevede la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico e collegamento marittimo tra la Regione Calabria e la Regione Sicilia anche con il possesso del cosiddetto green pass base (avvenuta guarigione, vaccinazione o tampone negativo). Pertanto, lo Stretto è stato LIBERATO. Ringrazio tutti i cittadini per la solidarietà e la vicinanza che mi hanno dimostrato e ringrazio la stampa per il risalto mediatico. Buonanotte a domani”!