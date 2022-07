Lo ha scritto ieri 30 luglio 2022 su Facebook, la giornalista messinese Chiara Cenini [Video]

"NASCE OGGI ALL'INTERNO DELLA PAGINA 'IN VERITAS' LA RUBRICA -THE SERIAL-STALKER SHOW-"

“Nasce oggi all’interno della Pagina ‘In Veritas’ la Rubrica -The Serial-Stalker Show-“. Lo ha scritto ieri 30 luglio 2022 su Facebook, la giornalista messinese Chiara Cenini.

La Cenini ha aggiunto: “sarete voi a condurre questa Rubrica, che vuole essere una Denuncia al Social spazzatura che purtroppo ancora la Giustizia non arriva a fermare. Qualsiasi atto di bullismo e Stalker verso donne, bambini e persone fragili, sarà riportato quì e vedrete comparire i cattivi verdi, così capirete che è in corso la Rubrica di Denuncia verso parole sporche, doppi sensi pornografici, allusioni a parti morbide di noi donne e persino di ragazzine e qualsiasi bruttura che forse sfugge alle piattaforme Social”.

Ha proseguito la Cenini: “per estrema sensibilità, non pubblicheremo cose vecchie vergognose e a sfondo maschilista e sess…! Oggi dopo le ennesime violenze, è stato cancellato tutto il volgare spettacolo diretto verso una donna. Proprio per evitare che questo possa accadere ancora, visto che abbiamo la certezza che la situazione sia sfuggita di mano a qualcuno. Saremo noi, le sentinelle dei -Leoni da tastiera-. Vi preghiamo di andare a consultare la nostra Pagina ‘In Veritas’ dove troverete tutta la storia della violenza che noi abbiamo subito da più di 2 anni su questo maledetto Social pericoloso, minacce, gruppi porno, calunnie, diffamazioni già denunciate alla #Procura della #Repubblica di #Messina che è già al corrente di tutto”.

Infine la Cenini ha evidenziato: “vi preghiamo di essere dei nostri e di fare girare il più possibile questo Urgente messaggio. Chiedo a tutti, amici e nemici del Web, di fare tutti insieme scudo, contro l’intollerabile persecuzione che non riusciamo più a portare sull’anima. Per noi e per chi verrà dopo di noi, e per chi non c’è più. Per abusi sui Social contattateci al 3476349803. Parola d’ordine…, raccontare”.

“#InsiemePossiamoVincere #NonSeipiuSola #storie #nocamorra #antistalking #ProcuradellaRepubblica #sosdonne #ciberbullismo #casoria #napoli #stopviolenzasulledonne #arcigay #violenzapsicologica #incitazionealsuicidio

#nonenormalechesianormale #aiutamistato”.