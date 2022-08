“Io non sono candidata”. Lo ha scritto in un Post pubblicato oggi 18 agosto 2022 su Facebook, Rachele Mussolini (consigliera comunale al Comune di Roma)… afferente al sodalizio politico guidato dalla leader Giorgia Meloni.

Ha aggiunto la Mussolini: “nel mio Partito vige una regola tanto semplice quanto trasparente… esiste la gavetta. In tanti mi avete scritto chiedendomi appunto se mi avessero candidata, stessa domanda da testate nazionali e straniere. Io sono politicamente giovane (purtroppo non anagraficamente) sono al mio secondo mandato. Continuo perciò con passione il mio impegno in Campidoglio, naturalmente sarò con Fratelli d’Italia per questa campagna elettorale che vede la mia compagine politica protagonista.

“#GiorgiaMeloniPremier – #iovotofdi”.