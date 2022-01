Lo ha scritto in una nota pubblicata nelle scorse ore su Facebook, il segretario dell’Associazione Organizzazione Mondiale per la Vita – OMV, dottor Angelo Giorgianni un magistrato del Distretto di Corte d’Appello di Messina originario di Polistena che per le sue dichiarazioni degli scorsi mesi è stato sospeso dai giudici del Consiglio superiore della magistratura di Roma

L’Associazione Organizzazione Mondiale per la Vita – OMV, in persona del Segretario Generale Dott. Angelo Giorgianni, con gli Avvocati Francesco Caronia, Avv. Mikaela Katarina Maria Hillerstrom, Avv. Doris Giorgianni e Avv. Giuseppe Pinelli, del comitato Avvocati per la Libertà, in data 3 e 4 gennaio 2022, ha presentato avverso il D.L. 229/2021 del 30 dicembre 2021 esposto denuncia alla Commissione Europea, e immediatamente dopo presentato diffida a disapplicare la normativa nazionale sul Super Green Pass, in quanto in conflitto con la normativa comunitaria e con i diritti fondamentali di matrice nazionale ed internazionale, alla Presidenza della Regione Sicilia e Regione Sardegna, quali enti amministrativi cui la giurisprudenza comunitaria assegna, unitamente al Giudice nazionale, il compito di disapplicare la normativa nazionale in contrasto…!

E’ stato evidenziato che i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, fondamentale nel sistema dei trasporto pendolare, unica via d’accesso alla Sicilia con mezzi privati, ma anche punto nevralgico e obbligato del corridoio Scandinavo-Mediterraneo (CORR5) che termina a La Valletta, a decorrere dal 10 gennaio 2022, potranno effettuarsi solo da soggetti vaccinati o guariti (cd. Super Green pass o Green Pass rafforzato). Pertanto, circa un milione di persone non vaccinate, residenti in Sicilia, resteranno isolate dal mondo!

La sola scelta libera e consapevole di non sottoporsi alla vaccinazione Covid 19, determinerà l’ulteriore tortura di restare sequestrati in Sicilia, o in Sardegna, o nelle isole minori…! Si è rappresentato una situazione di estrema gravità e urgenza, per cui nelle prossime ore si provvederà ad adire l’Autorità penale sia a livello nazionale che internazionale…!