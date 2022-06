Lo ha scritto nelle scorse ore, sulla sua Pagina Facebook Pietro Crisafulli, presidente dell’Associazione ‘Sicilia Risvegli onlus’ di Catania:

intorno alle 02:17 della notte tra venerdì e sabato scorsi, sulla tangenziale di Catania nel territorio di Misterbianco, c’è stato un terribile incidente mortale. La vittima aveva 26 anni e si chiamava Francesco Loria, il ferito si chiama Davide Salerno, 34 anni, entrambi di Catania. Secondo la ricostruzione, anomala, da parte dei carabinieri di Misterbianco intervenuti sul luogo dell’incidente, i due viaggiavano a bordo di una moto Triumph condotta da Salerno, che per cause in corso di accertamento, andava a schiantarsi contro il guardrail, finendo la sua corsa a circa 150 metri dal punto di impatto;

a causa del violento urto, i due giovani cadevano per terra. Il conducente riusciva, secondo la versione dei carabinieri, a raggiungere l’ospedale San Marco con un mezzo di fortuna. In quel frangente il conducente, ancora cosciente, riferiva che con lui c’era un passeggero. Infatti i carabinieri, recatisi sul luogo dell’incidente, rinvenivano ancora in vita, ma ferito gravemente, Francesco, che veniva prontamente trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove purtroppo decedeva. La salma del giovane, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Catania, dottor Regolo, è stata consegnata ai familiari per i funerali;

conoscevo Francesco Loria, personalmente. E’ una tragedia infinita, una striscia di sangue orribile sulle nostre già martoriate strade. Come presidente Vittime della Strada, nonché referente Associazione Unitaria familiari Vittime della Strada ODV esprimo una profonda preoccupazione per quello che sta accadendo in questo periodo. Prontamente mi sono messo a disposizione della famiglia per dare tutto il supporto possibile. Sono profondamente addolorato di quanto accaduto, anche perché i familiari, da oggi, stanno vivendo il mio stesso ergastolo di dolore. Mi sono recato immediatamente sul luogo dell’incidente, ma non sono riuscito a trovare il punto esatto;