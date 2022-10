Lo ha scritto oggi 05 ottobre 2022, sui suoi Profili di Facebook, Fabrizio Pignalberi il presidente del ‘Partito’ nazionale ‘Più Italia’ con sede a Frosinone:

ancora una volta con il taglio e cuci hanno tentato di realizzare un nuovo scoop mediatico del tutto falso su di me con il modus operandi di sempre, già purtroppo noto. La domanda viene spontanea…! Perché non si mette in evidenzia ciò che ho detto un minuto prima sul palco? Al rigetto della Corte Suprema veniva depositato ricorso con fissazione udienza 13.10.22 (che allego);

inoltre le somme che sostieni sono relative ai vari ricorsi ex art 700 cpc per i quali avete ottenuto il benestare del Giudice, perché avete dimostrato che non conoscendo il contenuto prima della messa in onda il servizio sarebbe potuto non essere diffamatorio, ma il motivo per cui ti sei sottratto a dire che per le cause di risarcimento danno avete richiesto la mediazione? Nessuna traccia. Ma cosa ancor più falsa che hai scritto che avanzi 28 mila euro circa a me risultano 7.500,00;

ti informo caro GIULIO che abbiamo un video integrale e mai sono stato in silenzio come vuoi far credere. Anzi tale silenzio era accompagnato da uno sguardo profondo e deriva dal fatto che stavo osservando il modo in cui ti attaccavano. Infatti qualche istante dopo, dal palco invitavo a mantenere la calma;

concludo informandoti perché non hai detto che sei stato allontanato per ordine pubblico? Continuate a mantenere attiva la macchina del fango, perché ai vostri mandanti diamo fastidio, noi vi rispondiamo con i documenti alla mano, perché noi siamo L’ALTERNATIVA a questo sistema anzi a questo pattume…! Siete e sarete sempre Voi, la mia forza, non mollero’! Grazie a tutti voi e vi aspetto venerdì 7.10.22 a Serrone per il comizio in vista delle prossime regionali;