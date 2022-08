“A tutti i miei amati calabresi: “Una Calabria libera dai Procur-Attori è possibile”! Lo ha scritto oggi 26 agosto 2022, sulla sua Pagina Facebook ‘Adesso parla Rosy’ la cronista Rosa – Rosy Canale, candidata alla Camera dei deputati alle Elezioni del 25 settembre con ‘Alternativa per l’Italia’, il Partito costituito diversi mesi fa da Mario Adinolfi (Il Popolo della Famiglia) e Simone Di Stefano (Exit).

Ha aggiunto la Canale: “fermiamo la macelleria giudiziaria. Denunciamo gli abusi, esponiamo il super potere di certi impuniti che distruggono vite in nome del popolo italiano. La mia battaglia è per una giustizia giusta…, che punisca chi sbaglia ma che non sacrifichi gli innocenti. In Calabria in tanti abbiamo pagato il caro prezzo del delirio di onnipotenza di somari e potentati! Il 25 settembre sostienimi e unisciti a questa battaglia di civiltà”!

