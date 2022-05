"IL PIANTO DI NICOLA GRATTERI IN DIRETTA TV AL -MAURIZIO COSTANZO SHOW- E’ IL PIANTO DI TUTTI GLI ITALIANI ONESTI CHE NON VEDONO LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL"

“Il pianto di Nicola Gratteri in diretta Tv al -Maurizio Costanzo Show- è il pianto di tutti gli italiani onesti che non vedono la luce in fondo al Tunnel”. Lo ha scritto oggi 26 maggio 2022, in un post su Facebook, il conduttore calabrese Lino Polimeni, che sul Canale 13 del Digitale Terrestre di ‘Calabria Tv’ conduce in autunno ed in inverno ‘Articolo 21’, mentre nel corso dell’estate presenta ‘Raggio di Sole’

Polimeni ha concluso così: “è la prima volta che il procuratore arriva commuoversi in diretta tv…, è lo sfogo di un uomo ostacolato non solo dalla malavita organizzata, ma anche dalla politica e da alcuni apparati burocratici”.