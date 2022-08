Lo ha scritto oggi 27 agosto 2022, sul suo spazio Facebook… ‘La Vita in Live’ la cronista messinese Chiara Cenini:

quando nella vita Bella e colorata di una persona entra lo schifo e ti fai male, e ti sanguina l’anima…! E la prima volta sbatti con il naso e sanguini ma li perdoni, la seconda batti la testa e te la rompi, ma li perdoni, la terza batti con l’anima e li perdoni ancora, poi un giorno batti con la mente e rischi di perdere la ragione e tutto ciò che di bello hai costruito…;

ti fermi a guardare e torni indietro…, e pensi… ma come si è arrivati dove siamo? Chi ha cominciato (SEMPRE) e soprattutto chi e perchè ha continuato…! 2 anni non sono 2 giorni o 2 settimane perchè? Poi nella Vita si porge l’altra guancia tra me e te…, e poi arrivano altri carnefici… e la ruota rigira. Poi la Pace cala e…, dura 2/3 massimo 4 giorni. Ed oggi ancora, nessuno ha capito che è tutto uno spettacolo che nessuno vuole fare finire… il gioco alla Guerra. Quanti sono riusciti a stare più di 3 giorni fuori dal Social? Nessuno e noi crediamo che oggi per loro finisca tutto? Io lo spero con tutto il mio cuore…, ma perdonate il mio ammissibile dubbio;

si finirà quando ci si distanzierà, perchè non tutti possiamo piacere a tutti… ma è imperdonabile perseverare nelle bugie e le cattiverie. Il Social deve essere un pezzo di socializzazione, di scambi di opinioni, ma per fare ciò ci vuole cuore e intelligenza per capire… che non ci sono vincitori e vinti, ma solo persone che hanno tutte sofferto in un modo o nell’altro. E chi ci crede che finirà così, deve essere il primo a farlo. Perdonare non significa dimenticare… e io da tempo ho perdonato tutti, ma non avevo capito nulla e non è cambiato niente perchè non avevo compreso che prima dovevo perdonarmi io, per essermi mischiata a tutto ciò, per essermi fatta sporcare da chi dallo sporco che porta addosso non riusciva neanche ad aprire gli occhi incrostati di pus e cattiveria;

tornate ai vostri lavori, che state distruggendo, alle vostre Famiglie, ai vostri affetti e quando tornerete quà sopra sarete gente migliore, perchè la cosa più importante è amare se stessi e ritrovare se stessi. Perchè prima di confrontarci con gli altri dobbiamo avere il coraggio di confrontarci con noi stessi, perdonare noi stessi. Riguardando indietro ciò che noi abbiamo fatto e detto, perchè è tutto racchiuso nel registratore della Vita;

“Scopri chi sei e non avere paura di esserlo.” “Sii fedele a te stesso, se vuoi che gli altri non ti tradiscano”. “Guardarsi dentro è come mirare un paesaggio avvolto dalla nebbia”. “I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci”.