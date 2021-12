Lo ha scritto oggi su Facebook, la consigliera comunale #pentastellata Cristina Cannistrà:

“È opportuno verificare se la Messinaservizi Bene Comune stia rispettando la propria mission di Società in House, considerando come l’affidamento a ditte esterne di alcuni servizi comporti un inevitabile aumento dei costi, derivante dal ricavo d’impresa delle aziende affidatarie. A fronte del ricorso agli ammortizzatori sociali per dipendenti, i cui costi risultano coperti dal Piano Economico Finanziario 2020, giungono notizie sul persistente ricorso a un numero significativo di ore di lavoro straordinario. Rispetto alle numerose criticità riscontrate nell’erogazione dei servizi, è essenziale verificare nel concreto la strategia aziendale e gli effettivi obiettivi perseguiti. È inaccettabile che un servizio deficitario sotto diversi aspetti, possa comportare un aumento dei costi a carico dei cittadini. La gestione di un’azienda pubblica, operante nel delicato settore dei rifiuti urbani, deve rispettare criteri di efficacia ed economicità, riservando la massima attenzione al decoro urbano”

