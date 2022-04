Lo ha scritto oggi sul suo Profilo Facebook Giuseppe Buzzanca l’ex responsabile Provinciale di Alleanza Nazionale e già sindaco di Messina dopo lo scontro avuto ieri via social con il suo ultimo successore De Luca

“La politica non può diventare un’arena mediatica per gli amanti degli scontri senza confini e senza limiti”. Lo ha scritto oggi sul suo Profilo Facebook Giuseppe Buzzanca l’ex responsabile Provinciale di Alleanza Nazionale e già sindaco peloritano dopo lo scontro avuto ieri via social con il suo ultimo successore De Luca.

In conclusione Buzzanca ha aggiunto: “io e Cateno abbiamo concordato che non è opportuno andare in Televisione per proseguire uno scontro che non doveva neanche iniziare. Non ci sarà nessun altro confronto/scontro a due se non saranno presenti anche gli altri sindaci che hanno amministrato Messina dal 1994 in poi”.