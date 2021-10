Lo ha scritto oggi sulla sua Pagina Facebook, il giornalista Fabio Amendolara, per informare i lettori che avrebbe trattato l’argomento citato nella pubblicazione del 17 ottobre sul quotidiano on line “La Verità”

“Pugno duro del pm nella requisitoria contro lo psicoterapeuta dell’indagine sui presunti ladri di bambini. Con lui alla sbarra anche un’assistente sociale che rischia 18 mesi. Per gli altri 22 chiesto invece il giudizio. Me ne occupo oggi sul quotidiano La Verità”. Lo ha scritto in data odierna sulla sua Pagina Facebook, il giornalista Fabio Amendolara.